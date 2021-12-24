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Aziz'in yıldızı sevgilisinden ayrıldı! Arif Hür açıkladı - Son Dakika

Aziz'in yıldızı sevgilisinden ayrıldı! Arif Hür açıkladı

24.12.2021 15:11
Aziz'in yıldızı sevgilisinden ayrıldı! Arif Hür açıkladı

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in yer aldığı 'Aziz' adlı dizide Kenan karakterini canlandrıran Eren Hacısalihoğlu'nun özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Gazeteci Arif Hür'ün özel haberine göre; Kuruluş Osman, Payitaht Abdülhamid ve Aziz gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Eren Hacısalihoğlu'nun özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eren Hacısalihoğlu (35), uzun süredir şarkıcı Alya (38) ile aşk yaşıyordu.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

Arif Hür'ün iddiasına göre; Şarkıcı Alya, kendisine bir türlü evlilik teklifinde bulunmayan Eren Hacısalihoğlu ile ilişkisini noktalamış.

O SÖZLERİ ALYA'YI KIZDIRDI

Eren Hacısalihoğlu, verdiği bir röportajda, "Evlilik çok kıymetli. Emin değilsen beraber yaşa. Beraber yaşamak derken aynı evde demiyorum, beraber vakit geçirmekten bahsediyorum. 1 ya da 10 sene… Tanıştıktan iki ay sonra evlenirsen beşinci ayda boşanırsın. Evlilik, flört kadar basit olmamalı" demişti.

Şarkıcı Alya, Hacısalihoğlu'nun bu sözlerine baya içerlemiş.

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Antakya'nın en bu¨yu¨k ve tek halı u¨reticisi olan Payidar ailesinin ogˆlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik ic¸inde bir hayat su¨rdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) ogˆlu Tegˆmen Andre'yi o¨ldu¨rmesiyle Aziz'in kaderi degˆis¸ir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Aziz'in yıldızı sevgilisinden ayrıldı! Arif Hür açıkladı
Aziz'in yıldızı sevgilisinden ayrıldı! Arif Hür açıkladı
Aziz'in yıldızı sevgilisinden ayrıldı! Arif Hür açıkladı
Aziz'in yıldızı sevgilisinden ayrıldı! Arif Hür açıkladı

YORUMLAR
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Eren Hacısalihoğlu, Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Aziz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aziz'in yıldızı sevgilisinden ayrıldı! Arif Hür açıkladı - Son Dakika Magazin


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