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Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü - Son Dakika

Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü

16.12.2021 10:58

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş'in oynadığı Aziz dizisinde Efnan'ın büyük değişimi olay yaratıyor.

AZİZ'İN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaşanan tüm olayların ardından Efnan'ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır. Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre'in yanında bulur.

Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü

Bu sırada Pierre'in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye.

Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü

Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz'in hikâyesine de derinden dokunur.

Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü

Adem, Dilruba'nın sevgisini sınamak için ona Aziz'le ilgili mühim bir sır verir.

Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü

Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken Maksude'nin eline geçen bir mektup, Aziz'i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir.

Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü
Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü
Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü
Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü
Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü

Simay Barlas, Show Tv, Aziz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü - Son Dakika
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