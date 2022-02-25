Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi? - Son Dakika
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Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?

25.02.2022 14:19

Show Tv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Aziz'de bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Dilruba'nın Adem'le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan'ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamak onun için daha zor olacaktır.

AZİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Babasının katilinin Pierre olduğunu öğrenen Aziz intikam almak üzere harekete geçer.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?

Efnan Aziz'in Pierre'e zarar verip başını derde sokmasından korkmaktadır.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?

Dilruba'nın Adem'le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan'ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamakonun için daha zor olacaktır..

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?

Adem ise Aziz ve Dilruba hakkında öğrendiği bir sırla darmadağın olur.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?

Tüm bunlar olurken Pierre'in Efnan'ı cinayet suçuyla sıkıştırması, Aziz'i artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak ve şehirdeki tüm dengeler alt üst olacaktır…

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?
Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?
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Murat Yıldırım, Show Tv, Aziz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi? - Son Dakika


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