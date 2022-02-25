Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi? - Son Dakika

AZİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Babasının katilinin Pierre olduğunu öğrenen Aziz intikam almak üzere harekete geçer.

Efnan Aziz'in Pierre'e zarar verip başını derde sokmasından korkmaktadır.

Dilruba'nın Adem'le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan'ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamakonun için daha zor olacaktır..

Adem ise Aziz ve Dilruba hakkında öğrendiği bir sırla darmadağın olur.

Tüm bunlar olurken Pierre'in Efnan'ı cinayet suçuyla sıkıştırması, Aziz'i artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak ve şehirdeki tüm dengeler alt üst olacaktır…