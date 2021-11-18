Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 19 Kasım Cuma akşamı 3. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ramo'dan sonra Aziz ile ekranlara dönen Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı dizinin yeni bölümünde, Hatay'a geri dönen Aziz halı atölyesini açmak için ilk adımları atıyor.

Aziz'in atölyesinde çalışanlara yönelik, "Fransız zulmü altında emeğini hiç edilmesini kabul etmeyen kim varsa, onlarla yürüyeceğim" sözleri dikkat çekiyor.

Halı atölyesini yeniden açan Aziz ise Fransız askerleri tarafından gözaltına alınıyor.

Aziz'in yeni bölüm fragmanında, Aziz'in Fransız askerleri tarafından götürülürken Pierre'in Aziz'e karşı planı merak konusu oluyor.

Atatürk'ün görüldüğü anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor.

Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte. Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır. Peki, Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir? Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananları gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur.

Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır.