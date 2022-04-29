Aziz dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Payidar'ın karşısına çıkan gizemli adam kim? - Son Dakika

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı Aziz dizisinde Sokak arasında bir gencin Aziz'e zarf verdiği anlar dikkat çekerken Fransızların posta arabasının soyulması heyecanı artırıyor.

AZİZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aziz 23. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Aziz'in karşısındaki gizemli adamın kim olduğu merak uyandırıyor. Aziz'e vatan için yeni bir görev verildiği sahnede "Bu yol ne yanına birini almana müsaade eder, ne de yüreğine… Bu yolda ölmeye var mısın?" sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in vereceği yanıt heyecanla bekleniyor.

Çocuğu için Hatay'dan gitmeye karar veren Dilruba'nın yola çıktığı tanıtımda Adem, öfkeyle Dilruba'yı arıyor. Sokak arasında bir gencin Aziz'e zarf verdiği anlar dikkat çekerken Fransızların posta arabasının soyulması heyecanı artırıyor. Posta arabasının soyulduğunu öğrenen Pierre büyük bir öfke yaşarken, "Bir Robin Hood var!" sözleri bu kişinin kim olduğuna dair akıllarda soru işareti oluşturuyor. Aziz Payidar'ın karşısına çıkan gizemli adamın kim olduğu ve dengeleri nasıl değiştireceği ise büyük bir merak konusu oluyor.