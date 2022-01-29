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Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti - Son Dakika

Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti

29.01.2022 09:49
Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti

Proje tasarımını Necati Şahinin gerçekleştirdiği Aziz dizisinde heyecan durulmuyor. Show TVnin sevilen dizisi Aziz dün akşam 11. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur. Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir. Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.

DİZİDE DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir.

Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur.

Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır.

Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

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Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Antakya, Aziz, Magazin, Son Dakika

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