Aziz'in Yıldızından İddialı Paylaşım! - Son Dakika
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Aziz'in Yıldızından İddialı Paylaşım!

08.03.2022 23:27
Aziz'in Yıldızından İddialı Paylaşım!

Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez dizide gösterdiği başarılı performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Damla Sönmez son olarak Instagram sayfasından paylaştığı cesur karelerle gündeme geldi.

Aziz dizinde 'Diruba' karakterini canlandıran Damla Sönmez, Instagram sayfasından paylaştığı karelerle de gündeme geliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sırt dekolteli bir fotoğrafını paylaşan Sönmez, Sezen Aksu'nun 'Adem Olan Anlar' şarkısının sözlerini de bu karenin altına not olarak düştü.

İşte Damla Sönmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı:

Ben seni pek sevmedim adem!

Doğruyu duymak istiyorsun madem.

Alt tarafı bir elma yedik beraber

Zehir-i zıkkım oldu bize bal badem…

Ben bu dünyaya bir türlü alışamadım.

Bu yüzden insan içine karışamadım.

Bana mı sordunuz adımı koyarken?

Bir küstüm bir daha barışamadım.

Uyumlu faniler bana uyumsuz derler.

Delirttiniz beni ey ehven-i şerler

Uzlaşırsam namerdim ateşe verseler!

Garanti muhabbetlere yılışamadım…

Sürüden ayrılanları kurtlar yer,

Arkanı sağlama al ey akıllı beşer,

Ben çatlarım kurallara uyarsam eğer!

Ruhumu şeytanla bölüşemedim.

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Damla Sönmez, Instagram, Mart, Aziz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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