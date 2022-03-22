Baba dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir ve İlhan arasındaki tansiyon iyice yükseliyor - Son Dakika
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Baba dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir ve İlhan arasındaki tansiyon iyice yükseliyor

22.03.2022 13:24

Ay Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Baba 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan fragmanında Kadir babasıyla geçmişine yönelik yüzleşirken evin içinde işler iyice karışır. Saruhanlı ailesinin yaptıkları bir bir ortaya çıkarken Büşra sonunda Emin'e isyan eder.

Kadir'in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır.

Baba dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir ve İlhan arasındaki tansiyon iyice yükseliyor

Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

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Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir ve İlhan arasındaki tansiyon iyice yükseliyor - Son Dakika


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