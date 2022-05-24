Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Kadir ve İlhan arasında neden gerilim yaşanacak? - Son Dakika
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Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Kadir ve İlhan arasında neden gerilim yaşanacak?

24.05.2022 14:40

Bu akşam 14. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Baba dizisinde Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer.

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ı buluşturan dizi Baba'da bu akşam kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit'in katiline yaklaşırken Kadir'in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.

BABA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Büşra bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika'nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder. Kadir'in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister.

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Baba dizisi, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Kadir ve İlhan arasında neden gerilim yaşanacak? - Son Dakika


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