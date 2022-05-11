Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi? - Son Dakika
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Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?

11.05.2022 08:54
Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?

Dün akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Baba dizisinde Servet, konakta ziyafet verir. Tüm ailesini kovan Servet'in bu hamlesi Kadir'i çileden çıkartır.

Saruhan ailesinde işler çığırından çıkmaya başladı. Büşra, İlhan'ın ailesiyle görüşmesine izin vermemesine tepki gösterir ve Elif'in evine gider.

BABA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Baba'nın 12. Bölümünde; Firuz tarafından alıkonulup işkence edildikten sonra ortadan kaybolan Ahmet, köşkün mutfağında ortaya çıktı. Köşkün alt katında gizlice kalan Ahmet, mutfakta Servet'e yakalandı. Ahmet'in tavırlarından şüphelenen Servet, Ferit'i onun öldürmüş olabileceğini düşündü.

Babasının Kadir ve Saruhanlı ailesi yüzünden öldüğünü düşünen İlhan, Kadir'e karşı çok tehlikeli bir plan hazırladı. Elif'in telefonunu ele geçiren İlhan, Kadir'e sahte bir mesaj attı. Elif'in mesajıyla harekete geçen Kadir, at çiftliğine geldi. İlhan'ın abisine bir şey yapacağını anlayan Büşra, Kadir'i arayıp uyardı. Kadir, eli silahlı adamlardan kurtulmak için ahırlardan birine saklandı.

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Tolga Sarıtaş, Baba dizisi, Show Tv, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi? - Son Dakika


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