Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız ile başrolü paylaşan İlhan rolündeki Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

ÖPÜŞME POZUNU PAYLAŞTI

Bu zamana kadar A.Ş.K, Son Aşk, Dolunay, Çarpışma ve Mucize Doktor gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 33 yaşındaki Hakan Kurtaş, aşka geldi. Bir süredir Pınar Bulut ile aşk yaşayan oyuncu, 521 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle öpüştüğü pozunu yayınladı. Kurtaş'ın "Gülmek için yaratılmış" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.