Eski Aşıklar Barıştı! İşte İlk Kare... - Son Dakika
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Eski Aşıklar Barıştı! İşte İlk Kare...

18.08.2022 17:56
Eski Aşıklar Barıştı! İşte İlk Kare...

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız ile Gökberk Demirci geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Yağız ve Demirci cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

'Baba' dizisinde rol alan Özge Yağız, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gökberk Demirci'den ayrılmıştı.

AYLAR SONRA BULUŞTULAR

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan ünlü çift, dün akşam menajer Ataberk Oral'ın doğum günü partisinde bir araya geldi.

İLİŞKİYE BİR ŞANS DAHA!

Çiftin, parti boyunca samimi olduğu ve ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi.

Eski Aşıklar Barıştı! İşte İlk Kare...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız nereli ve kaç yaşında; 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 25 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu.

Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı. Şimdilerde 'Baba' adlı dizide Büşra'yı canlandırıyor.

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?

Gökberk Demirci kaç yaşında ve nereli; Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalı'dır.

Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuk dersleri almıştır. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi ile adım atan Gökberk Demirci, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Emir karakterine hayat vermektedir. Gökberk Demirci, 1.81 metre boyunda, 77 kilo ve Terazi burcudur.

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Özge Yağız, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Aşıklar Barıştı! İşte İlk Kare... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Aşıklar Barıştı! İşte İlk Kare... - Son Dakika
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