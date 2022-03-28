Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan Flaş Ayrılık Kararı! - Son Dakika
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Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan Flaş Ayrılık Kararı!

28.03.2022 11:04
Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan Flaş Ayrılık Kararı!

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız ile Gökberk Demirci ayrıldı. Sosyal medyada Özge Yağız sevgilisi ile olan fotoğrafları da kaldırdı.

Yemin dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın kariyerindeki yükselişi sürüyor. Güzel oyuncu son olarak Baba dizisinde Büşra Saruhan rolüne hayat veriyor. Yoğun bir iş temposu içinde olan Yağız, Yemin dizisindeki partneri Gökberk Demirci'yle aşk yaşıyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevgilisinden gelen evlilik teklifini de kabul eden Yağız'ın sosyal medya sayfasından mutlu günlerinde çekilen pozları silmesi ayrılık iddiasını gündeme getirdi. Özge Yağız'ın aksine Gökberk Demirci'nin birlikte çekilen pozları kaldırmaması dikkat çekti.

Edindiğim bilgilere göre birbirine çok yakıştırılan ve son dönemde yoğun iş trafiğinden birbirine fazla zaman ayıramayan ikili şimdilik ayrılık kararı aldı. Ancak oyuncu çiftin yakın çevresi yeniden barışabileceklerini düşünüyor.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan Flaş Ayrılık Kararı!

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Özge Yağız, Baba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan Flaş Ayrılık Kararı! - Son Dakika


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