'Baba' yeni bölümde neler olacak? Emin ile Kadir arasındaki otorite savaşı alevleniyor - Son Dakika

Baba 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Büşra'nın kocası Ahmet'in geldiğini gören Kadir, Emin'e aynı çatıda olmak istemediğini söylerken öfkesine hakim olmakta zorlanıyor. Emin, Servet'ten gece nerede olduğunun hesabını sorarken, bir partide olan Servet'in babasına vereceği yanıt merakla bekleniyor. Emin, bütün aileye İstanbul'da istedikleri gibi davranamayacaklarını söyleyerek gözdağı verirken İlhan'ın Büşra'ya hediye alması dikkat çekiyor. Kadircan hakkında çıkan haberler ailede gerilime sebep olurken İlhan'ın tuzağına düşen Servet de çekilen fotoğraflarını görünce şoke oluyor. Kadir, basına açıklama yaparak ailesini korurken Emin ile Kadir arasındaki otorite savaşı yeniden hissediliyor. Kadir'in "Pencereleri açıyorum!" sözleri üzerine ikili arasındaki dengeler nasıl değişecek heyecanla bekleniyor.

BABA'NIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 3. Bölümünde; Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

BABA DİZİ KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile... Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba...

Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.