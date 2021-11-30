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Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

30.11.2021 07:38

Geçtiğimiz sene 10 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü manken Ebru Şallı'nın babası Şükrü Şallı hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Şükrü Şallı, dün Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanırken Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Yaklaşık 3 yıl lenfoma kanseriyle mücadele eden oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, bir ölüm haberiyle daha yıkıldı. Ünlü mankenin kanser tedavisi gören babası da dün vefat etti. Babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"PONÇİĞİM SENİ EN GÜZEL YERE ALDI"

Instagram hesabından babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşarak vefat eden oğlunu anan Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazdı. Şallı'nın paylaşımını gören ünlü isimler peş peşe yorum yaparak taziye dileklerinde bulundu.

Oğlundan sonra babasını da kanserden kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Oğlundan sonra babasını da kanserden kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Oğlundan sonra babasını da kanserden kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Ebru Şallı, Kanser, Nisan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım - Son Dakika
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