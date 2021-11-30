Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Yaklaşık 3 yıl lenfoma kanseriyle mücadele eden oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, bir ölüm haberiyle daha yıkıldı. Ünlü mankenin kanser tedavisi gören babası da dün vefat etti. Babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"PONÇİĞİM SENİ EN GÜZEL YERE ALDI"

Instagram hesabından babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşarak vefat eden oğlunu anan Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazdı. Şallı'nın paylaşımını gören ünlü isimler peş peşe yorum yaparak taziye dileklerinde bulundu.