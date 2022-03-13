Babasının Sözlerini Yaşatıyor! - Son Dakika

Derya Şensoy, babasının sözlerini dünyaya duyurmak ve hayallerini gerçekleştirmek için tişörtlere ve sweatshirtlere bastırdı. Şensoy, önceki gece kar yağmasıyla oturmuş olduğu semti Cihangir'de sokağa çıkarak kartopu oynadı.

Şensoy "Babamın bu anlam taşıyan sözlerini hayata geçirip bu sözleri yaşatmak . Çok talep var. Umduğumdan da güzel gidiyor, yetiştiremiyoruz diyecek kadar. Bu yaz çok kişinin üzerinde bu ölümsüz sözleri göreceksiniz. Çok güzel kar yağdı ben de babamın sözü "Bugün evden çıkasım yok, telefona bakasım yok" sözlerini taşıyan sweatshirtü giydim. Sözün aksine bu güzelliğe dayanamadım sokağa çıktım" dedi.