Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika
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Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı

19.05.2022 16:50
Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, şarkıcı Gülşen hakkında şok eden ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda kendisine parayla arkadaş tutmak isteyen Bahar Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var" demiş ve 5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün imkanıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Bahar Candan bu kez Gülşen açıklamasıyla gündeme geldi.

Sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Gülşen'in makyajsız hali dikkat çekmişti.

"NİNE GİBİ YA!"

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü fenomen Bahar Candan, bu kez Gülşen'i diline doladı. Candan, ünlü şarkıcı hakkında "Lolipop şarkısın söyleyen nine! Nine gibi resmen ya!" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'ın bu çıkışı tartışma yarattı.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmi Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

GÜLŞEN'İN ÖZEL HAYATI

Türkiye'nin sevilen şarkıcısı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.

Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı
Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı
Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı
Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı
Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı

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Kaynak: Snob Magazin

İşte Benim Stilim, Bahar Candan, Türkiye, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika


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