Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü! - Son Dakika
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Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!

10.03.2022 15:23

Son zamanlar sıvıyağa yapılan zammı az bulan Bahar Candan yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında başından aşağı sıvıyağ döktü.

Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen ve şimdilerde YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sıvı yağ fiyatlarına gelen zammı az bulduğunu söyledi.

"YAĞIN FİYATI BİN TL OLMALI"

Seyhan Soylu, sıvı yağına gelen zamla ilgili söylediklerinden sonra sinirlenen Bahar Candan'a bir bardak dolusu sıvı yağ içirdi. Sıvı yağın ucuz olduğunu söyleyen Candan, "200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor" ifadelerini kullandı.

'Sıvıyağ bin TL olmalı' diyen Bahar Candan, canlı yayında başından aşağı sıvıyağ döktürdü

ÜZERİNE SIVI YAĞ DÖKÜLDÜ

Söyledikleriyle yetinmeyen Candan, canlı yayın esnasında üstündeki kazağı çıkartarak üzerine sıvı yağ dökmeye çalıştı. Seyhan Soylu ise sinirlerine hakim olamayarak "Sen manyaksın, artık yeter" diyerek sıvı yağı Candan'ın başından aşağı döktü.

'Sıvıyağ bin TL olmalı' diyen Bahar Candan, canlı yayında başından aşağı sıvıyağ döktürdü

Yorumculardan Nurcan Sabur ise yağın çok pahalı olduğunu söyleyerek Candan'ı engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

'Sıvıyağ bin TL olmalı' diyen Bahar Candan, canlı yayında başından aşağı sıvıyağ döktürdü
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