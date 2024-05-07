Demet Evgar'dan Bahar Dizisiyle İlgili Açıklama: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Demet Evgar'dan Bahar Dizisiyle İlgili Açıklama: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak

Demet Evgar\'dan Bahar Dizisiyle İlgili Açıklama: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak

Demet Evgar, Bahar dizisinde yer alan bir oyuncunun sağlık sorunu yaşadığını ve yeni bölümün yetiştirilemediğini açıkladı. Diziyle ilgili 'yayınlanmayacak' iddiası sosyal medyaya yansımıştı. Hayranları ise merakla beklemeye başlamıştı. 7 Mayıs Salı akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak ve tekrar bölüm ekrana gelecek.

07.05.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demet Evgar, Bahar dizisinde yer alan bir oyuncunun sağlık sorunu yaşadığını ve yeni bölümün yetiştirilemediğini açıkladı. Diziyle ilgili "yayınlanmayacak" iddiası sosyal medyaya yansımıştı. Hayranları ise merakla beklemeye başlamıştı.

7 Mayıs Salı akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak ve tekrar bölüm ekrana gelecek.

DİZİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIR

Sosyal medyadan bir video paylaşan Demet Evgar, "Bahar'ın sevgili seyircileri. Bizi seyretmeyi her hafta iple çektiğiniziz farkındayım. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz.

Eminim bütün diziler öyle. Çünkü Türkiye'de maalesef ki bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında. Haftanın altı günü 14-15 saatler çalışıyor diziler.

Bunun hastalığı var, bin bir türlü hali var. Biz de öyle bir şeye denk geldik. O yüzden lütfen, anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından akşam saatlerinde Show TV'den yeni bölüm tanıtımı geldi ve yayın tarihi bilgisi geldi.

Show TV'nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 12. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. 14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek diziden yayınlanan tanıtım, heyecan dolu gelişmelerin hız kesmeden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi.

Rengin'in "Ne zaman boşanacaksın?" sorusu üzerine Bahar'ın büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda; Evren'in Bahar'ın yine en büyük destekçisi olduğu görüldü.

Rengin, Timur'dan verdiği sözü tutmasını beklediğini söylerken, Rengin'in sert sözleri karşısında Timur'un ne yapacağı merak konusu oldu.

Evren'in teknesinde uyurken yakalanan Dora'nın kim olduğu akıllarda soru işareti oluştururken; Dora ve Evren'i gören Bahar'ın tepkisi ise dikkat çekti.

Kaynak: Magazinkolik

Demet Evgar, Show Tv, Bahar, Dizi, Televizyon, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Evgar'dan Bahar Dizisiyle İlgili Açıklama: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:53 Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 22:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Demet Evgar'dan Bahar Dizisiyle İlgili Açıklama: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement