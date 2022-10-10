Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den Kötü Haber

Geçtiğimiz yaz yayınlanan Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşıyordu.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Birbirlerine çok yakıştırılan çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. Çiftin birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı.

İkilinin ayrılık iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Cemre Baysel son olarak Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamıştır.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

2021- Baht Oyunu (Ada)

2020- Sol Yanım (Biricik)

2018 – Elimi Bırakma (Melis)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

2017 – İsimsizler (Gülperi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca)

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ SEVGİLİSİ KİM?

Aytaç Şaşmaz son olarak Baht Oyunu dizisindeki partneri Cemre Baysel ile aşk yaşamıştır.