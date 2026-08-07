Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Acun Ilıcalı'yı ağırladı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Acun Ilıcalı'yı ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Acun Ilıcalı\'yı ağırladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve medya içeriklerinin tanıtımdaki rolü ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin ve turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDE TÜRKIYE'NIN TANITIMI ELE ALINDI

Bakan Ersoy ve Acun Ilıcalı, medya ve içerik üretiminin Türkiye'nin tanıtım çalışmalarına sağlayabileceği katkılar üzerine fikir alışverişi yaptı. Görüşmede, kültür, sanat ve turizm alanlarında yeni projelere yönelik fikirler değerlendirildi.

Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal da katıldı.

BAKAN ERSOY'DAN GÖRÜŞMEYE ILIŞKIN AÇIKLAMA

Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acun Ilıcalı ile Türkiye'nin tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ersoy paylaşımında, "Değerli televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı’yı Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk; medya ve içerik üretiminin bu süreçte üstlenebileceği rolü ele aldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zengin kültürel birikimi ve turizm değerlerinin geniş kitlelerle buluşturulmasına yönelik yeni fikirlerin konuşulduğunu aktaran Ersoy, Ilıcalı'ya ziyareti ve değerlendirmeleri için teşekkür etti.

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Son Dakika Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Acun Ilıcalı'yı ağırladı - Son Dakika

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