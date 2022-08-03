Balıkesir'de Kurban Bayramı zamanı kaçan boğa yeni bulundu! Haluk Levent kesilmesini önlemek için hayvanı satın almak istiyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Kurban Bayramı zamanı kaçan boğa yeni bulundu! Haluk Levent kesilmesini önlemek için hayvanı satın almak istiyor

03.08.2022 22:06

Kepsut ilçesinde, Kurban Bayramının 1'inci günü kaçan boğa, 25 gün sonra bulundu. Sahibinin, boğayı 1 hafta sonra keseceğini söylemesi üzerine Haluk Levent'in önderliğinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği hayvanı satın almak için harekete geçti. Boğanın akıbetini sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.

Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1'inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti.

AHBAP DERNEĞİ BOĞAYI KORUMAYA ALMAK İSTİYOR

Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in Başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi. Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.

Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti
Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti
Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Balıkesir'de Kurban Bayramı zamanı kaçan boğa yeni bulundu! Haluk Levent kesilmesini önlemek için hayvanı satın almak istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Kurban Bayramı zamanı kaçan boğa yeni bulundu! Haluk Levent kesilmesini önlemek için hayvanı satın almak istiyor - Son Dakika
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