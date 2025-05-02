Balıkesir Üniversitesi\'nden Zeybekler Kategorisinde İkincilik

Balıkesir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Halk Oyunları Finali'nde önemli bir başarıya imza attı. Balıkesir ekibi zeybekler kategorisi artistik dalda Türkiye ikincisi oldu.
Türkiye Finali'nde önemli bir başarıya imza atan ekibin Akademik danışmanlığını Doç. Dr. Kazım Biber'in yaptığı, eğitmenliğini ise Ozan Çelik'in üstlendiği ekip, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, Zeybekler kategorisi Artistik dalda Türkiye ikincisi oldu.
Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreteri Yemliha Yanar ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Cem Hamzaoğlu da yarışmayı yakından takip ederken, dereceye giren gençleri başarılarından dolayı tebrik ettiler. - BALIKESİR
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