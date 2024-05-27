Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler - Son Dakika
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Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler

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Kuruluş Osman'daki rolünden dolayı dünya çapında geniş hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, bir işbirliği için gittiği Bangladeş'te izdihama neden oldu.

27.05.2024 09:46
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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit, sık sık Ortadoğu'da hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

ARAÇ, İNSAN SELİNDEN İLERLEYEMEDİ

Bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e giden Burak Özçivit, hayranlarının yoğum ilgisiyle karşılandı. İzdihamdan dolayı polisler güvenlik duvarı örerken hayranlar da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi. Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak hayranlarına selam verdi.

Burak Özçivit'in daha önce gittiği Pakistan'da da izdiham yaşanmıştı.

Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
Bangladeş\'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler

Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Bangladeş, Dünya, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler - Son Dakika
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