Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi - Son Dakika
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Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi

09.06.2022 14:00
Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi

Bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödemeyen futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi. Çilingiroğlu'nun dünyaca ünlü markaya ait, 180 bin lira değerindeki iki saati haczedildi.

Hülya Avşar'ın eski eşi, futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borcuyla derde girdi. Bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödemeyen Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi.

İKİ SAATİNE EL KONULDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu'nun evine haciz memurları gitti ancak evde olmadığını belirtti. Bunun üzerine Çilingiroğlu'na kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletildi. Ünlü ismin güvenlikte anahtar olduğunu söylemesi üzerine eve girilerek işlem yapıldı. Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait 180 bin TL değerindeki iki dünyaca ünlü markaya ait olan saati haczetti.

Borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'nun 2 pahalı saati haczedildi
Borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'nun 2 pahalı saati haczedildi
Borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'nun 2 pahalı saati haczedildi
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Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Futbol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi - Son Dakika
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