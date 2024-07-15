Banu Karaca, Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı

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Sevilen şarkıcı Banu Karaca, önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan Karaca, repertuarındaki popüler şarkıların yanı sıra konuklardan gelen istekleri de seslendirdi.

Konserine günümüzün sevilen şarkılarıyla başlayan Banu Karaca, dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Özellikle son dönemin hit parçalarıyla coşkuyu artıran sanatçı sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplarken, gece unutulmaz bir yaz akşamı olarak hafızalara kazındı. - MUĞLA