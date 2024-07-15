Banu Karaca, Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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Banu Karaca, Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı

Sevilen şarkıcı Banu Karaca, Bodrum Azka Otel'de verdiği konserde güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Repertuarındaki popüler şarkıların yanı sıra konukların isteklerini de seslendiren Karaca, dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, geceyi unutulmaz bir yaz akşamı olarak hafızalara kazıdı.

15.07.2024 18:53
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Sevilen şarkıcı Banu Karaca, önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan Karaca, repertuarındaki popüler şarkıların yanı sıra konuklardan gelen istekleri de seslendirdi.

Konserine günümüzün sevilen şarkılarıyla başlayan Banu Karaca, dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Özellikle son dönemin hit parçalarıyla coşkuyu artıran sanatçı sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplarken, gece unutulmaz bir yaz akşamı olarak hafızalara kazındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Banu Karaca, Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

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