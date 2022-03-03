Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor? - Son Dakika
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?

03.03.2022 13:44

TRT1'in sevilen dizilerinden Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Levitha Adası'na yapılan saldırıya son anda yetişerek Gabriel'in filosunu ele geçirmeyi başaran Oruç Reis, Mesih Paşa'nın tüm uyarılarına rağmen donanmayı teslim etmemişti. Savunmasını Osmanlı karşısında yapmak için Gelibolu'da düzenlenecek toplantıya gitmeyi kabul eden Oruç Reis ve Antuan, gemiye bindiklerinde Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı. Gabriel'in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan'ın başına neler gelecektir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?

Kurduğu planla Oruç'un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez'deki boşluktan nasıl faydalanacaktır? Heyecanla izdivaçlarının gerçekleşmesini bekleyen Isabel, Oruç'un kaybolması ardından ne yapacaktır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?

Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?

Kelemez'deki vazifesinin elinden alınmasına içerleyen İlyas ile Oruç'un arası açılmaya yüz tutmuştu. Her fırsatta İlyas'ı Oruç Reis'e karşı kışkırtmaya çalışan Mesih Paşa İlyas'ı kendine nasıl çekecektir? Mesih Paşa'dan imtiyazla Kelemez'e gelen Firuze, Hüma ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Şahsenem, hayatını kurtaran Hızır'dan çok etkilenmişti. Bu durum karşında Meryem'in tutumu ne olacaktır?

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Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor? - Son Dakika


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