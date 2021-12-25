Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde koronavirüs paniği yaşanmaya devam ediyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Oyuncunun ardından dizi ekibine yapılan koronavirüs testlerinin ardından iki oyuncunun daha pozitif olduğu öğrenildi.

"BENİMLE TEMASTA OLAN HERKES TEST YAPTIRSIN"

Test sonucu pozitif çıktıktan sonra temasta olduğu insanları uyaran Düzyatan, "Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" demişti.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Düzyatan'ın ardından rol arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli'nin de koronaya yakalandı. Durumları iyi olan üç başrol oyuncusu evde karantinaya girdi. Dizinin çekimlerine ara verildi.

Cemre Gümeli