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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı

25.12.2021 08:50

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın ardından Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Üç başrol oyuncusu evlerinde karantinaya alınırken dizi çekimlerine ara verildiği öğrenildi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde koronavirüs paniği yaşanmaya devam ediyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Oyuncunun ardından dizi ekibine yapılan koronavirüs testlerinin ardından iki oyuncunun daha pozitif olduğu öğrenildi.

"BENİMLE TEMASTA OLAN HERKES TEST YAPTIRSIN"

Test sonucu pozitif çıktıktan sonra temasta olduğu insanları uyaran Düzyatan, "Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" demişti.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Düzyatan'ın ardından rol arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli'nin de koronaya yakalandı. Durumları iyi olan üç başrol oyuncusu evde karantinaya girdi. Dizinin çekimlerine ara verildi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Cemre Gümeli
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Ulaş Tuna Astepe
Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandığını duyurdu, ardından bir de uyarıda bulundu
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Engin Altan Düzyatan, Akdeniz, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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