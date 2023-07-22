Barbie, aynı hafta vizyona giren Oppenhiemer'ı gişe hasılatında ikiye katladı - Son Dakika
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Barbie, aynı hafta vizyona giren Oppenhiemer'ı gişe hasılatında ikiye katladı

22.07.2023 14:51

Sinemaseverlerin haftalardır büyük bir merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk açıklanan gişe rakamlarına göre Barbie, Oppenheimer filmini ikiye katladı.

Sinemaseverlerin haftalardır büyük bir merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk açıklanan gişe rakamlarına göre Barbie, Oppenheimer filmini ikiye katlayarak açılış yaptı.

RAKİBİNE FARK ATTI

Son yılların en büyük gişe savaşının yaşandığı Barbie ve Oppenheimer filmlerin ilk gişe verileri açıklandı. Warner Bros. filmi Oppenheimer, sadece ABD'yi kapsayan verilere göre ön gösterimlerinde 10,5 milyon dolar kazandı. Uzun süredir reklamları yapılan Universal'ın filmi Barbie ise 22,3 milyon dolar kazanarak rakibini ikiye katladı. Öte yandan Barbie filmi, ABD'de Oppenheimer'dan 600 daha fazla sinemada gösterime girdi.

OPPENHEİMER KONUSU NE?

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Oppenheimer, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor.

BARBİE KONUSU NEDİR?

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie, seyircilerine "filmin farklı olacağı" sözü vermişti.

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Oppenheimer, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbie, aynı hafta vizyona giren Oppenhiemer'ı gişe hasılatında ikiye katladı - Son Dakika


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