Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması... - Son Dakika
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Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması...

02.06.2022 09:04

Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı film projesinde, Akarsu'nun kız arkadaşı Merve'yi oynayacak oyuncu Aslı Bekiroğlu, film hakkında sorulan sorulara gülmesi ve şarkıcının ölümüyle ilgili "Ne diyeyim hayatım? Başı sağ olsun" yanıtını vermesi sonrası tepkilerin odağında yer aldı. Yaşananlar sonrası paylaşımda bulunan Bekiroğlu, "Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum." ifadelerine yer verdi.

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Filmin kadrosunda yer alan Aslı Bekiroğlu ise katıldığı ödül töreninde basın mensuplarıyla konuşurken Akarsu'nun ölümüyle ilgili soruya gülerek cevap verdi.

GÜLEREK CEVAP VERMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Filmde şarkıcının kız arkadaşı Merve'yi oynayacak olan Aslı Bekiroğlu, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine kahkaha atarak "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi. Bekiroğlu'nun röportaj görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler de peşin sıra gelmeye başladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN PROJEDEN ÇEKİLDİ

Gündem olan Aslı Bekiroğlu, eleştirilerin ardından Instagram hesabından bir özür mesajı yayınlayarak projeden ayrıldığını duyurdu. Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafından yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğumdan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum."

Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı!
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Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı! Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı! 'Açık Hava Sinema Geceleri' 'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmi ile başladı 'Açık Hava Sinema Geceleri' 'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmi ile başladı

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Son Dakika Magazin Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması... - Son Dakika
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