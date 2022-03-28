Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi

28.03.2022 15:23
Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden usta sanatçı Barış Manço şarkılarla anıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden usta sanatçı Barış Manço şarkılarla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ve Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserlere 7'den 77'ye yoğun bir katılım oldu. Her iki konserde Barış Manço'nun en sevilen şarkıları seslendirildi.

Konserlerde Barış Manço'nun bir hayali de gerçekleştirilerek ailesi ve müzisyenlere bıraktığı bir miras olan 2023 adlı eseri Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk defa seslendirildi. Menteşe ve Marmaris'te düzenlenen Barış Manço konserlerine sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı'da katıldı. - MUĞLA

Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi
Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi

YORUMLAR
500
Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu Denizli'den gelen minikler Marmaris'te yanan ormanlık alana fidan dikti Denizli'den gelen minikler Marmaris'te yanan ormanlık alana fidan dikti

Büyükşehir Belediyesi, Barış Manço, Marmaris, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Tek kollu olmayan sürücü, okul servisi kullanırken yakalandı! Araç trafikten men edildi
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
14:29 Ukraynalı vekil Rus işgali sırasında yaşanan dehşeti ortaya çıkardı: Bir kadına kocasını öldürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement