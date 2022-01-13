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Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı - Son Dakika

Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı

13.01.2022 20:59
Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı

İbrahim Tatlıses ve eski sevgilisi Gülçin Karakaya arasında gerilim yükseldi. 70 yaşındaki İmparator lakaplı şarkıcı, eski sevgilisiyle barışmak istedi ama karşılık bulamayınca sinirlenerek "Nankör" dedi.

Yaşadığı sağlık sıkıntılarının ardından sağlığına kavuşup, yıllar sonra sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çalkantılı aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen 70 yaşındaki Tatlıses, 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile olan ilişkisini bitme aşamasına geldi.

BARIŞMAK İÇİN ARADI, CEVAP ALAMADI

İlişkiyi kurtarmak için çaba harcayan Tatlıses'in son girişimi de yanıt bulmadı. İddiaya göre; 'İbo Show' çekimleri için sık sık İstanbul'a gelen İbrahim Tatlıses, sevgilisiyle yeniden barışmak istedi. Ancak Karakaya bu isteği reddetti. '2. Sayfa'da yer alan habere göre; eski sevgilisi, İbo'nun telefonlara bakmadığı gibi bir de nispet paylaşımları yaptı. Bu durum, 'İmparator' lakaplı sanatçıyı kızdırdı.

43 yaş küçük sevgilisi barışmayı reddeden İbrahim Tatlıses'ten çok ağır sözler

"ALLAH İNSANI NANKÖR ETMESİN"

Twitter'dan paylaşımlar yapan İbo, isim vermeden eski sevgilisine yönelik, "Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!" mesajını paylaştı.

43 yaş küçük sevgilisi barışmayı reddeden İbrahim Tatlıses'ten çok ağır sözler
43 yaş küçük sevgilisi barışmayı reddeden İbrahim Tatlıses'ten çok ağır sözler
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İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı - Son Dakika
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