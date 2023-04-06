Sanatçı Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı - Son Dakika
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Sanatçı Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı

06.04.2023 11:36

Başarılı klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandığı duyuruldu. Apar topar ameliyata alınan Şenlendirici'nin 11 cm bağırsağı alındı.

Uzun süredir Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

11 CM BAĞIRSAĞI ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre, 47 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Apar topar ameliyata giren Şenlendirici'nin 11 cm bağırsağı alındı. Ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastalığıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Şenlendirici'nin cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Sanatçı Hüsnü Şenlendirici, bağırsak kanserine yakalandı

ÇİFTLİĞİNDE YAŞIYOR

Yıllar önce memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde çiftlik alan Hüsnü Şenlendirici, vaktinin büyük bir kısmını orada geçiriyor. Çiftliğinde çapa yapıp, traktör kullanan Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besliyor.

Sanatçı Hüsnü Şenlendirici, bağırsak kanserine yakalandı
YORUMLAR (3)
  • Necati Kaya: Geçmiş olsun. Atlatır. Dikkatli olacak yaşam tarzıni rölantiye alacak . Az iş daha çok kendine ve ailesine zaman ayıracak. Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
  • Serkan İlkeli : Bergama'da umutla yeni bir hayata başlamıştı.Şimdi dünyası yıkıldı. İki yıl önce ben de İstanbul'u terkedip Side'ye yerleştim ama burada kısa süre önce Parkinson teşhisi kondu.Ben de yıkıldım.Şu an bağırsaklarım hiç çalışmıyor.Yapacak bir şey yok dediler.Yani beterin beteri var. Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
  • Serkan İlkeli : Hüsnü Şenlendirici efsane bir sanatçı. Allah şifa versin.İnşallah erken evredir. Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
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Hüsnü Şenlendirici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı - Son Dakika


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