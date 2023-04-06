Sanatçı Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı

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Uzun süredir Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

11 CM BAĞIRSAĞI ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre, 47 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Apar topar ameliyata giren Şenlendirici'nin 11 cm bağırsağı alındı. Ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastalığıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Şenlendirici'nin cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

ÇİFTLİĞİNDE YAŞIYOR

Yıllar önce memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde çiftlik alan Hüsnü Şenlendirici, vaktinin büyük bir kısmını orada geçiriyor. Çiftliğinde çapa yapıp, traktör kullanan Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besliyor.