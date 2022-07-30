Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu - Son Dakika
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Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu

30.07.2022 13:09

Güzel oyuncu Birce Akalay, adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından şikayetçi oldu. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Akalay, "Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Peş peşe yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki başarısıyla adından söz ettiren Birce Akalay'ın başı sahte hesaplar yüzünden derde girdi. Adına açılan Twitter hesabını gören oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevenlerini uyardı.

"BÖLÜCÜ VE PROVOKE EDİCİ İFADELER KULLANILIYOR"

Twitter'da adına sahte hesap açıldığını ve paylaşımlar yapıldığını gören Birce Akalay, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Birce Akalay, adına açılan sahte hesap için şikayetçi oldu
Birce Akalay, adına açılan sahte hesap için şikayetçi oldu
Birce Akalay, adına açılan sahte hesap için şikayetçi oldu
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Birce Akalay, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu - Son Dakika


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