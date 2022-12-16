Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinden ayrılan rol arkadaşı Hande Ataizi'ne veda etti: Bu hikaye de buraya kadar ama biz ilelebet - Son Dakika
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Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinden ayrılan rol arkadaşı Hande Ataizi'ne veda etti: Bu hikaye de buraya kadar ama biz ilelebet

16.12.2022 13:54

Başarılı oyuncu Hande Ataizi, 61 bölümdür yer aldığı Camdaki Kız dizisine veda etti. Ataizi'nin dizide yasak aşk yaşadığı partneri Feyyaz Şerifoğlu ise rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla veda etti.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Nur Sürer, Selma Ergenç, Tamer Levent ve Devrim Yakut gibi başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da bir veda yaşandı. Dizinin en başından beri kadroda yer alan Hande Ataizi, dün akşam yayınlanan 61. bölümle kadrodan ayrıldı.

"BU HİKAYE BURAYA KADAR AMA BİZ İLELEBET"

Ataizi'den vedasıyla ilgili henüz bir paylaşım gelmezken dizide yasak aşk yaşadığı partneri Feyyaz Şerifoğlu duygusal bir veda mesajı yayınladı. Instagram hesabından Ataizi ile bir fotoğrafını yayınlayan Şerifoğlu, "Biz her koşulda eğlenmeyi de bildik, birbirimize destek olmayı da ve sen Cana karakterine sonsuz hayat veren canım Handişim… İyi ki sen be kuşum… Bu hikayede buraya kadar ama biz ilelebet cana ve Sedat Forever" ifadelerini kullandı.

Feyyaz Şerifoğlu'ndan Camdaki Kız'dan ayrılan partneri Hande Ataizi'ye veda mesajı: İyi ki sen be
Feyyaz Şerifoğlu'ndan Camdaki Kız'dan ayrılan partneri Hande Ataizi'ye veda mesajı: İyi ki sen be
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Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinden ayrılan rol arkadaşı Hande Ataizi'ne veda etti: Bu hikaye de buraya kadar ama biz ilelebet - Son Dakika


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