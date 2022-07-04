Başarılı oyuncu İlhan Şen, yeni sevgilisiyle kameralara takıldı - Son Dakika
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Başarılı oyuncu İlhan Şen, yeni sevgilisiyle kameralara takıldı

04.07.2022 10:03

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oynayan İlhan Şen, yeni sevgilisiyle kameralara takıldı. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden başarılı oyuncu, sevgilisiyle el ele Özcan Deniz'in konserine girdi.

Bir süredir modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, önceki akşam 15 yıllık aranın ardından konser verdi. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı isimli dizide başrolü oynayan İlhan Şen de yeni sevgilisiyle Deniz'e dinlemeye gitti.

SEVGİLİSİNİ KAHKAHALARA BOĞDU

Daha önce rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki başrolü Burcu Özberk ile aşk yaşadığı ileri sürülen İlhan Şen, yeni ilişkisiyle adeta ters köşe yaptı. Oyuncu, sevgilisi Pınar Gülkapan ile el ele konsere geldi. Konser sonrası kulis tarafına geçen Şen'i gören Erkan Özerman yeni baskısı çıkan "İzmirli Dario" adlı kitabını imzalayarak verdi. Komik şeyler anlatan İlhan Şen, anlattıkları ile sevgilisini kahkahalara boğdu.

Yakışıklı oyuncu İlhan Şen, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Yakışıklı oyuncu İlhan Şen, yeni sevgilisiyle görüntülendi
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Kaynak: Snob Magazin

Aşk Mantık İntikam, Özcan Deniz, İlhan Şen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu İlhan Şen, yeni sevgilisiyle kameralara takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başarılı oyuncu İlhan Şen, yeni sevgilisiyle kameralara takıldı - Son Dakika
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