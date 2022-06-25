Başörtüsünü Çıkardı! Son Görüntüsü Şaşırttı! - Son Dakika
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Başörtüsünü Çıkardı! Son Görüntüsü Şaşırttı!

25.06.2022 17:21
Başörtüsünü Çıkardı! Son Görüntüsü Şaşırttı!

Sosyal medyada türbanlı kesimin severek takip ettiği Ebru Sever Türk, geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmıştı. Ebru Sever Türk'ün son halini gören sosyal medya kullanıcıları büyük şaşkınlık yaşadı. İşte o fotoğraflar...

Ünlü fenomen Ebru Sever Türk, başörtüsünü çıkarmasıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir yakını tarafından ortaya çıkan genç kadın, düğün davetlerine kapalı gidip, dışarıda açık olması sebebiyle tepki toplamıştı.

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF GELDİ

Başörtüsünden ayrıldığı dönem takipçilerinin zorbalık mesajlarına maruz kalan Türk, uzun süredir sosyal medyada aktif değildi.

Ünlü fenomen, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARZIYLA GÜNDEM OLDU

Eşi Ahmet Türk ile çıktığı tatilden paylaşımlar yapan Türk, adından söz ettirdi.

EBRU SEVER TÜRK KİMDİR?

Moda tasarımı ve marka danışmanlığı yapan Ebru Sever Türk, sosyal medyayı ilk kendi tasarladığı ürünleri satmak için kullanmaya başladı. Markaların dikkatini çektikten sonra kendi ürünlerinden vazgeçen fenomen, anlaştığı markaların reklam yüzü oldu.

Giyimi ve duruşuyla birçok kadını kendine hayran bırakan Ebru Sever Türk'ün 770 binden fazla takipçisi bulunuyor. Ebru Sever Türk aynı zamanda Ess Prive adlı şirketin kurucularından.

İŞTE EBRU SEVER TÜRK'ÜN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ

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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başörtüsünü Çıkardı! Son Görüntüsü Şaşırttı! - Son Dakika

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