Show TV'nin avukatları, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya itiraz etti - Son Dakika
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Show TV'nin avukatları, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya itiraz etti

04.04.2023 07:48

Bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatları, dün sabah mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu.

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi. Kararın ardından kanalın avukatları devreye girdi.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin avukatları dün sabah mahkemeye itiraz başvurusunu yaptı. RTÜK'ün Nursema'nın zorla evlendirildiği gece camdan atıldığı ve yere düştüğü 2 dakikalık sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirilip ceza kestiği diziyle ilgili karar dün çıkmadı. Kararın cuma gününe kadar çıkması bekleniyor.

Gold Film dizinin çekimlerine devam ediyor. Cuma gününün bölümü hazır. Eğer itiraz olumlu sonuçlanırsa dizi ekrana gelecek. Ancak Show TV'nin itirazı reddedilirse 7, 14, 21, 28 Nisan ile 5 Mayıs'ta dizi ekrana gelmeyecek.

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Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Show TV'nin avukatları, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya itiraz etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Show TV'nin avukatları, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya itiraz etti - Son Dakika
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