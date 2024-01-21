Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesi karşısında duygusal anlar yaşadı

Kızını kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

DUYGULARINI PAYLAŞIYOR

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediği müjdesini veren Gonca Vuslateri, hamilelikle ilgili deneyimlerini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kız bebek dünyaya getirecek olan Vuslateri, bebeğinin ilk tekme attığı anda duygusal anlar yaşadı.

"İLK TEKMEYİ HİSSETTİĞİM AN"

Ağlamaktan gözleri kızaran ünlü oyuncu o anı "İlk tekmeyi hissettiğim an. Kızıma dair" notuyla yayımladı.

"GELE GİT DEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Gonca Vuslateri, şu ifadeleri kullanmıştı: "Magazinde kendimi okudum az önce. Zaten Birsen Altuntaş dışında kimseye konuşmam. Prensibim oldu bu. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim.. Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım."