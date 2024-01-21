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Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesi karşısında duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesi karşısında duygusal anlar yaşadı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kızını kucağına almak için gün sayarken bebeğinin ilk tekmesini hissettiği anı paylaştı.

Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesi karşısında duygusal anlar yaşadı
21.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:10
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Kızını kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

DUYGULARINI PAYLAŞIYOR

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediği müjdesini veren Gonca Vuslateri, hamilelikle ilgili deneyimlerini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kız bebek dünyaya getirecek olan Vuslateri, bebeğinin ilk tekme attığı anda duygusal anlar yaşadı.

Bebeğinin attığı ilk tekme Gonca Vuslateri'yi ağlattı

"İLK TEKMEYİ HİSSETTİĞİM AN"

Ağlamaktan gözleri kızaran ünlü oyuncu o anı "İlk tekmeyi hissettiğim an. Kızıma dair" notuyla yayımladı.

Bebeğinin attığı ilk tekme Gonca Vuslateri'yi ağlattı

"GELE GİT DEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Gonca Vuslateri, şu ifadeleri kullanmıştı: "Magazinde kendimi okudum az önce. Zaten Birsen Altuntaş dışında kimseye konuşmam. Prensibim oldu bu. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim.. Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım."

Bebeğinin attığı ilk tekme Gonca Vuslateri'yi ağlattı
Bebeğinin attığı ilk tekme Gonca Vuslateri'yi ağlattı
YORUMLAR (2)
  • Arzum Baskara: Hic sevmem sunuda ya Yanıtla 12 44
  • necmettin durmaz: bu da haber mi ayıp yani Yanıtla 3 38

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SON DAKİKA: Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesi karşısında duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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