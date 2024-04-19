Torreira\'dan ayrılan Devrim Özkan\'dan yürek hoplatan pozlar

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Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ayrılığı uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Devrim Özkan şimdi de tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

POZLARI GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın futbolcusu Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti. Antalya'ya giden Devrim Özkan, bikinili pozlarını peş peşe paylaşıp "İş ve seyahat" notunu düştü. Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun paylaşımın altına gelen yorumlar şöyle;