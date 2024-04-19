Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar - Son Dakika
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Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkın ardından ayrılık yaşamıştı. Bu ayrılık uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Şimdi ise Devrim Özkan, tatil pozlarıyla dikkat çekiyor. Antalya'ya giden ünlü oyuncu, bikinili pozlarını peş peşe paylaşıp "iş ve seyahat" notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Özkan'a "Torreira ne kaçırmışsın dön bir bak" şeklinde yorumlar yapıldı.

19.04.2024 15:08  Güncelleme: 15:20
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ayrılığı uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Devrim Özkan şimdi de tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

POZLARI GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın futbolcusu Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti. Antalya'ya giden Devrim Özkan, bikinili pozlarını peş peşe paylaşıp "İş ve seyahat" notunu düştü. Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Beğeni yağıyor! Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Beğeni yağıyor! Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Beğeni yağıyor! Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar

Güzel oyuncunun paylaşımın altına gelen yorumlar şöyle;

Beğeni yağıyor! Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Beğeni yağıyor! Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Beğeni yağıyor! Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Beğeni yağıyor! Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Torreira\'dan ayrılan Devrim Özkan\'dan yürek hoplatan pozlar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Taner Ozkaya: yani gelir kapısı pasinde .. 35 0 Yanıtla
  • Kont Almasi: Toreira nın bir maçlık primi bu hatunu 3 kere satın alır...adam Galatasaray dan yıllık 3.5 milyon avro garanti ücret alıyor...hatun Toreira sayesinde ismini duyurdu... 28 4 Yanıtla Ercan Hekim: Dizilerden biliniyordu 3 3
  • İlyas null: torerada bu para varken bundan fenalari düşer 11 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger: eeeee? 7 1 Yanıtla Ali Saruhan: Eeeee şevkiyaaa sen nasılsın 0 0
  • Selim Kayisi: Kadını tanımıyor olmamdan dolayı gurur duyuyorum. 6 1 Yanıtla
  • Kimsesiz Şükrü: Torreira sıradan bir işçi olsaydı bu kuz ona vermezdim 3 1 Yanıtla
  • Kzk : Bu kız bu adama baktı, benim gözümde bitti isterse kainatın en güzel kızı olsun, midesizmiş 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar - Son Dakika
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