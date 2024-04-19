Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ayrılığı uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Devrim Özkan şimdi de tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Galatasaray'ın futbolcusu Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti. Antalya'ya giden Devrim Özkan, bikinili pozlarını peş peşe paylaşıp "İş ve seyahat" notunu düştü. Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncunun paylaşımın altına gelen yorumlar şöyle;
Son Dakika › Magazin › Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar - Son Dakika
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın 89 yaşında vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman, Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye birçok spor ve sanat camiasından isimler katıldı.
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