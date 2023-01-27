Behzat Ç. ekibinden Melih Gökçek göndermesi: Ankara arafta kaldığı dönemden kurtuldu - Son Dakika
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Behzat Ç. ekibinden Melih Gökçek göndermesi: Ankara arafta kaldığı dönemden kurtuldu

27.01.2023 08:51
Behzat Ç. ekibinden Melih Gökçek göndermesi: Ankara arafta kaldığı dönemden kurtuldu

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, "Eski Ankara" ve "yeni Ankara" arasındaki farkın diziye yansıyıp yansımadığı sorusu üzerine Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e gönderme yaparak "Ankara'nın arafta kaldığı bir dönem vardı. Ondan kurtulmasına biz çok sevindik açıkçası" dedi.

Uzun bir aradan sonra yeni bölümleriyle BluTV'de yayınlanan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin başrol oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Beşikçioğlu ve Şal'ın eski ve yeni Ankara sohbetinde yaptığı gönderme dikkat çekti.

"ANKARA ARAFTA KALDIĞI DÖNEMDEN KURTULDU"

Candan Tolga Işık'ın "Eski Ankara ile yeni Ankara arasındaki farkı hissettiniz mi?" sorusuna, Erdal Beşikçioğlu "Ankara'nın arafta kaldığı bir dönem vardı. Ondan kurtulmasına biz çok sevindik açıkçası" şeklinde yanıt vererek Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e gönderme yaptı. İnanç Konukçu ise "Bir dönem dinozorlarla geçti. Ne diyelim işte..." ifadelerini kullandı.

Behzat Ç. ekibinden Melih Gökçek göndermesi: Ankara arafta kaldığı dönemden kurtuldu

"DİZİNİN SEVGİSİ KADAR NEFRETİ DE ŞİDDETLİ"

Behzat Ç. dizisinin izleyicileri ikiye böldüğünü söyleyen Beşikçioğlu, "Biz karakterleri çok sevdik. Kendimizden çok fazla şey koyduk. Ülkede eksik olan duyguyu tamamlama üzerinde bir efor sarf edildi. Sanırım bu da hedefine ulaştı. İzleyici tarafından da çok sevildi. Sevgisi kadar nefreti de şiddetli. Bir seyirci grubu var ki Behzat'a bayılıyor; bir seyirci grubu var ki keşke efsane olarak kalsaydı diyor" dedi.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Behzat Ç. ekibinden Melih Gökçek göndermesi: Ankara arafta kaldığı dönemden kurtuldu - Son Dakika
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