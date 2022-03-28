Belediye Başkanı Aras, Sıcak Haber'in yaş gününü kutladı - Son Dakika
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Belediye Başkanı Aras, Sıcak Haber'in yaş gününü kutladı

28.03.2022 15:35
Belediye Başkanı Aras, Sıcak Haber'in yaş gününü kutladı

Bodrum'da bir yıl önce kurulan internet portalı Bodrum Sıcak Haber, birinci yılını yayına başlayan haftalık gazete ile kutladı.

Bodrum'da bir yıl önce kurulan internet portalı Bodrum Sıcak Haber, birinci yılını yayına başlayan haftalık gazete ile kutladı. Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel basını önemsediklerini ve gazetecilerin eleştiri ve kamuoyunu aydınlatılması bakımından çok önemli görevler ifa ettiğini açıkladı.

İş insanı Selim Turan tarafından bir yıl önce kurulan internet portalı Sıcak Haber, bu hafta basılı yayın hayatına da başladı. Gazete yetkilileri, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla ilk yılını kutladı. Trafo Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Selim Turan, "Bodrum Sıcak Haber olarak bir yılımızı doldurduk. Bugün itibariyle gazetemizi de dağıtmaya başladık." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise gazetenin imtiyaz sahibi Selim Turan ile bir süredir tanıştıklarını belirterek "Özellikle kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında ciddi çalışmalar yapıyor. Barınaklar konusunda yaptığı haberlerin ardından kendimizi bir daha değerlendirip farklı çalışmalar yaptık. Basın bu konuda çok büyük önem taşıyor. Tabi eleştiri ve kamuoyunu aydınlatma hakkı basının en büyük görevi ve önemidir. Ekonomik açıdan bu zor zamanlarda yeni bir girişim yapmak da çok zor. Hem girişimcilik hem de Bodrum'un yayın hayatına verdiği katkıdan dolayı kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından pasta kesimi yapıldı. - MUĞLA

Belediye Başkanı Aras, Sıcak Haber'in yaş gününü kutladı
Belediye Başkanı Aras, Sıcak Haber'in yaş gününü kutladı

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Selim Turan, Ahmet Aras, Gazete, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Belediye Başkanı Aras, Sıcak Haber'in yaş gününü kutladı - Son Dakika


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