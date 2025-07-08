Ben Affleck\'ten Jennifer Lopez\'in yeni aşkına sert uyarı

İki yıllık evliliğin ardından 2024'te yollarını ayıran Ben Affleck ile Jennifer Lopez cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Lopez'in İngiliz aktör Brett Goldstein ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Affleck'ten sürpriz bir açıklama geldi. Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Ben Affleck ve Jennifer Lopez, 2024 yılında boşanmıştı. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Affleck, Lopez'in yeni sevgilisiyle ilgili sessizliğini bozdu. Radar Online'a konuşan Affleck'e yakın bir kaynak, ünlü oyuncunun şu ifadelerini aktardı, "Brett iyi birine benziyor ama JLo Kasırgası tarafından yutulmak üzere."

YENİ AŞK SETTEN GERÇEK HAYATA TAŞINDI

Jennifer Lopez'in, rol aldığı "Office Romance" adlı yapımda tanıştığı İngiliz oyuncu Brett Goldstein ile aşk yaşadığı öne sürülüyor. In Touch Weekly'ye konuşan bir set çalışanı, ikili arasındaki yakınlığı şu sözlerle anlattı, "Kameralar çalışırken profesyoneller ama aralarda tam bir flört havası var. Brett, Jennifer'a hayranlıkla yaklaşıyor ve o da bu ilgiden fazlasıyla hoşnut."



