Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 3 başarılı oyuncu diziden ayrılıyor - Son Dakika
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 3 başarılı oyuncu diziden ayrılıyor

06.05.2023 17:07

Işıl Yücesoy, Değer Alp ve Erkan Sever, ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosundan ayrılıyor. Oktay Kaynarca'nın hem başrolünü hem de yapım ortaklığını üstlendiği dizinin yeni sezonda olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Engin Benli, Ragıp Savaş ve Burak Çelik'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

3 İSİM BİRDEN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her hafta aksiyon dolu anlara sahne olan dizide Cezayir'in annesini oynayan Gülendam'ı oynayan Işıl Yücesoy projeye veda edecek. Dizide Canan'ı canlandıran Değer Alp ve Orhan'ı oynayan Erkan Sever de kadrodan ayrılacak. Öte yandan Oktay Kaynarca'nın hem başrolünü oynayıp hem yapım ortağı olduğu hem de senaryo ve tasarımına katkı sağladığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezondaki akıbeti ise henüz netleşmedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaprak dökümü! 3 başarılı oyuncu birden diziden ayrılıyor
Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaprak dökümü! 3 başarılı oyuncu birden diziden ayrılıyor
YORUMLAR (1)
  • Kenan Acısever: AKP OLARAK HER CİHANA SIĞARIZ MERAK ETMEYİN LAA Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaprak dökümü! 3 başarılı oyuncu birden diziden ayrılıyor Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaprak dökümü! 3 başarılı oyuncu birden diziden ayrılıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam, Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Erkan Sever, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 3 başarılı oyuncu diziden ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 3 başarılı oyuncu diziden ayrılıyor - Son Dakika
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