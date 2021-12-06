Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile boşanma aşamasındayken ihanete uğradığını öğrenen ve yaşadıklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı Berdan Mardini, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.

SAÇLARINI BOYATTI

Saçlarını gri renge boyatan şarkıcı, yeni imajını da sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla takipçilerinin beğenisine sundu. Evinin giyinme odasında içine hiçbir şey giymeden ceketle pozlar veren şarkıcı, "Bana yeni fotolar lazım" notunu düştü. Berdan Mardini, yeni imajıyla meslektaşı Özcan Deniz'e benzetildi.

EŞİNİN İHANETİNİ BİR BİR ANLATTI

Eşinin yıllardır takma peruk ve isimler kullanarak kendisini aldattığını öğrenen Berdan Mardini, kasım ayında Söylemezsem Olmaz programında yaşadıklarını anlatmıştı. Eşinin sahte kimlik kullanarak başka bir adamla evlendiğini söyleyen Mardini, "Sahte isimle başkasıyla evlenmiş. Evlilik cüzdanını falan evde çalışan bir kadın buldu. Fatoş boşandıktan sonra evdeki yardımcıyı arayarak bu evlilik cüzdanının falan içinde olduğu poşeti imha etmesini söylemiş ama kadın da getirip bana verdi. İlaç kullanıp intihar etmeye çalışmış onun görüntüleri var. Çocukları iki otele bırakmış bunun da kamera kayıtları var. Adli Tıp'ta kadının yasaklı madde kullandığının da ispatı var. Çocukları görüp göremeyeceğine mahkeme karar verecek. Çocukları otel odasına bırakıp aşağıda eğleniyormuş gecede yan odaya geçiyormuş. Ertesi gün başka otelde bırakıyor diğer gün komşuya bırakıp gidiyor. Bana da komşudan fotoğraf atıp sonra başka bir yere geçiyor" demişti.