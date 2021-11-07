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Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor - Son Dakika

Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor

07.11.2021 22:46
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor

10 yıldır evli olduğu Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşanan ve daha sonra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini'nin şarkıcı komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

"AŞK DUYGUSUNU GERÇEK ANLAMDA YAŞADIM"

Dünyaca ünlü Kosovalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açan Berdan Mardini'nin yakın çevresine, "Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum" dediği iddia edildi.

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Berdan Mardini'nin sürpriz doğum günü organizasyonunun da Morena Taraku'nun organize ettiği ortaya çıktı.

Taze aşıkların aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu oldu.

Berdan Mardini, şarkıcı komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor

Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor - Son Dakika Magazin


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