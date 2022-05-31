Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar - Son Dakika
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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar

31.05.2022 14:08

Dün akşam gerçekleşen Elle Türkiye Style Ödül Töreni'ne eşi Beren Saat'le giden Kenan Doğulu'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Eşinin pasta kestiği anlarda Saat, Doğulu'yu dudağından öperek kutladı.

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam Elle Türkiye Style Ödül Töreni'ne katıldı. Görkemli geceye siyah parlak bir takım elbiseyle katılan Doğulu'nun 47. doğum günü unutulmadı. Beren Saat ise ünlü şarkıcının pasta kestiği anlarda aşka geldi.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Şarkılarıyla davetlilere eğlenceli anlar yaşayan Kenan Doğulu, doğum günü için hazırlanan pastayı kesti. Doğulu'nun doğum gününü kutlamayı ihmal etmeyen Beren Saat ise herkesi içinde eşini dudağından öptü. Çiftin romantik anları ise törendeki konuklar tarafından kayda alındı. Videosu sosyal medyada yayılan çift için "Uzun bir zaman sonra mutlu görmek çok güzel" yorumları yapıldı.

Ödül töreninde aşka gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu öpüşürken görüntülendi

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde sorun yaşamış ve boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi.

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Son Dakika Magazin Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar - Son Dakika


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