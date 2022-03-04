Bergen Filminde Katil Detayı Şok Etti - Son Dakika

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah
, Erdal Beşikçioğlu
ve Tilbe Saran
'ın başrolünü paylaştığı 'Bergen
' filminin galası Uniq İstanbul
'da gerçekleşti. Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde, sanatçının katili Halis Serbest'e Beşikçioğlu hayat verdi. Filmde, Serbest'in isminin hiçbir sahnede geçmemesi dikkat çekti. Yapımcıların, katilin isminin yer almaması için böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Serbest'in ismi sadece film bittikten sonra yazıldı.
Farah Zeynep Abdullah, "Bergen'in sadece 'Acıların Kadını' ve 'Arabeskin Kraliçesi' olmadığını göstermek istedik. Bergen olma hikayesini, bir kadının var oluşunu anlatıyoruz" dedi. Beşikçioğlu ise, "Kadının var oluş hikayesini göreceğiz. O yüzden benim için çok değerliydi. Farah'la beraber Bergen gibi bir karakterin tekrar hayata dönmesi, yeniden onu anımsatmak, yaptığı eserleri izleyici ve dinleyiciyle buluşturmak çok önemliydi" diye konuştu.