Bergen Filminde Katil Detayı Şok Etti - Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah, "Bergen'in sadece 'Acıların Kadını' ve 'Arabeskin Kraliçesi' olmadığını göstermek istedik. Bergen olma hikayesini, bir kadının var oluşunu anlatıyoruz" dedi. Beşikçioğlu ise, "Kadının var oluş hikayesini göreceğiz. O yüzden benim için çok değerliydi. Farah'la beraber Bergen gibi bir karakterin tekrar hayata dönmesi, yeniden onu anımsatmak, yaptığı eserleri izleyici ve dinleyiciyle buluşturmak çok önemliydi" diye konuştu.