Son Dakika
Magazin

08.01.2026 11:02  Güncelleme: 12:46
Bergüzar Korel, ''İlk ve Son'' dizisindeki sevişme sahnelerinin gündem olmasına tepki göstererek bu tür soruların erkek oyunculara sorulmadığını söyledi ve sahnelerin ölçülü, hikayeye hizmet eden sahneler olduğunu vurguladı.

Bergüzar Korel, Timuçin Esen'le başrolünü paylaştığı ve ay sonunda izleyiciyle buluşacak "İlk ve Son" dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili konuştu. Korel, tanıtımlarda yer alan sahnelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara tepki göstererek sektördeki cinsiyetçi yaklaşımı eleştirdi.

"ERKEKLERE HİÇ SORMUYORSUNUZ"

Ünlü oyuncu, bu tür soruların genellikle kadın oyunculara yöneltilmesine sitem ederek, "Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını ben anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖLÇÜLÜ VE HİKAYEYE HİZMET EDEN SAHNELERDİ"

Dizinin bir ilişki hikayesini anlattığını hatırlatan Korel, tartışma yaratan sahnelerin ölçülü ve senaryoya hizmet eden sahneler olduğunu belirterek, "Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikayeye hizmet eden sahnelerdi" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • 535353 535353:
    sana bir şey yazmayacağım o senin karakterin ama senin kocanın taaa 152 7 Yanıtla
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    resmen kocasını altatiyor ama adı sanat nasıl bir haysiyet var 134 4 Yanıtla
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    sende kocanda geniş mezheptep,çatapata devam.... 94 2 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    kral şimdi kaybetti. 78 3 Yanıtla
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    Bir insan inançsız olursa düştüğü durum bu Allah ıslah etsin 75 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
