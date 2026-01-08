Bergüzar Korel\'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel, Timuçin Esen'le başrolünü paylaştığı ve ay sonunda izleyiciyle buluşacak "İlk ve Son" dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili konuştu. Korel, tanıtımlarda yer alan sahnelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara tepki göstererek sektördeki cinsiyetçi yaklaşımı eleştirdi.

"ERKEKLERE HİÇ SORMUYORSUNUZ"

Ünlü oyuncu, bu tür soruların genellikle kadın oyunculara yöneltilmesine sitem ederek, "Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını ben anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖLÇÜLÜ VE HİKAYEYE HİZMET EDEN SAHNELERDİ"

Dizinin bir ilişki hikayesini anlattığını hatırlatan Korel, tartışma yaratan sahnelerin ölçülü ve senaryoya hizmet eden sahneler olduğunu belirterek, "Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikayeye hizmet eden sahnelerdi" dedi.