Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var - Son Dakika
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Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var

13.06.2022 14:26
Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var

Hamile taklidi yapan fenomen Mükremin Gezgin'e tepki gösterdiği için eleştirilen Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözleri için yapılan yorumları tiye aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Korel, "Arka planda uşaklarım var aslında. Metro da ben hikaye paylaşayım diye hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, TikTok üzerinden hamilelik ve doğum mizanseni yaparak videolar yayınlayan trans fenomen Mükremin Gezgin'e tepki gösterdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel, "İmkanınız varsa gelin" dediği gelen eleştirilere cevap verdi.

"ARKA PLANDA UŞAKLARIM VAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zamana gündem olan oyuncu, yurt dışında yaşadığı için gelen eleştirilere metroda çektiği fotoğrafla yanıt vererek şu sözlerle tiye aldı: "Fotoğrafın arka planında uşaklarım var aslında. Bu metro da benim bu tarz storylerim için hazırlanmış özel bir plato. Boş zamanlarında genelde detoks suyumu yudumlayıp gözlerime salatalık koyarak meditasyon yapıyorum. Çünkü malum Londra'dayım."

'İmkanı olan Londra'ya gelsin' diyen Bergüzar Korel, eleştirileri tiye aldı
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Mükremin Gezgin, Bergüzar Korel, Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergüzar Korel, 'İmkanı olan Londra'ya gelsin' sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var - Son Dakika
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